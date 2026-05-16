Calcio | Prima Categoria. Batticuore Rabona: 1-1 al cardiopalma contro il Multedo e volo in finale playoff

Una battaglia epica, durata 120 minuti, accende i playoff del Girone B. Al triplice fischio dei tempi supplementari, il tabellone recita Rabona-Multedo 1-1: un pareggio d’oro per i padroni di casa che, in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare, strappano il pass per la finalissima contro la Campese.

La Rabona parte forte e dopo soli tre minuti Alpha Gallo scalda il motore con un tiro che termina fuori. Il Multedo risponde colpo su colpo: la retroguardia granata deve ringraziare un monumentale Jacopo Parodi, che al 5' e al 16' è provvidenziale in uscita disperata su Musso lanciato a rete. La partita è vibrante, le occasioni fioccano da ambo le parti (ci provano Schiano e Shahaj), ma l’equilibrio si spezza alla fine della prima frazione: azione fulminea dei granata sulla corsia di destra, cross perfetto al centro e zampata vincente di Vignon che fa esplodere la panchina ospite portando il Multedo sullo 0-1.



Nella ripresa il Rabona entra in campo con un altro piglio, anche se rischia grosso sulle folate di Della Rossa e Bruno. Al 60', però, arriva l'episodio che cambia la storia del match: Alpha Gallo impegna Parodi guadagnando un corner; sugli sviluppi dell'azione, la palla arriva al centro per Scaccianoce che non sbaglia e firma l'1-1.

Al 66' il Multedo protesta furiosamente per una spinta in area su Paolo Larosa. Tre minuti dopo è il Rabona a gridare al rigore (e al rosso) per un intervento di Chirivino su Musso lanciato a rete, giudicato dall'arbitro non sanzionabile nonostante le veementi proteste.

I minuti finali dei regolamentari sono un totale sconsigliato ai deboli di cuore. Prima il Rabona fallisce il raddoppio con Garaventa e Gerbaudo al 73', poi è il Multedo a sfiorare il colpaccio: al 75' salvataggio miracoloso sulla linea su botta sicura di Della Rossa e al 94' un presunto tocco di mano in area locale fa infuriare ancora i granata. Al 96' serve un vero e proprio miracolo di Bernini su Della Rossa per blindare l'1-1 e trascinare la sfida ai supplementari.



I trenta minuti di extra-time si giocano sul filo del rasoio e della stanchezza. Jacopo Parodi neutralizza subito Musso al 97', poi sale in cattedra Stilo per il Multedo, ma la mira è imprecisa. Gli ospiti tentano il tutto per tutto, riversandosi in avanti e collezionando mischie furibonde in area di rigore, come quella sbrogliata dalla difesa di casa al minuto 117.

Al fischio finale della mezz'ora di prolungamento la Rabona può far partire la festa: l'1-1 resiste. Il Multedo esce tra gli applausi ma masticando amaro, mentre illa Rabona vola all'atto finale del girone B contro la Campese.



RABONA - MULTEDO 1-1 d.t.s.

Marcatori: 41' Vignon (M), 60' Scaccianoce (R).



RABONA: Bernini, Garaventa, Celli, Gerbaudo, Scaccianoce, Coppola, Filippone, Shahaj, Musso, Moschillo, Alpha Gallo.

MULTEDO: Parodi, Bruno, Chirivino, Piscitelli, Bisio, Stilo, Della Rossa, Bucchieri, Vignon, La Rosa, Schiano.