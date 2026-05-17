Calcio | Vado. Con la Folgore Caratese serve la vittoria, ma l'undici titolare sarà rivoluzionato

Avrebbe dovuto essere, almeno sulla carta, una delle giornate più belle della stagione per il Vado, a prescindere dal risultato della sfida contro la Folgore Caratese.
La poule scudetto, per tutte le vincitrici dei gironi di Serie D, rappresenta infatti l’occasione per confrontarsi con le migliori realtà dilettantistiche d’Italia, senza l’assillo del risultato a ogni costo.
Eppure, tra le mura del Chittolina, continua a riecheggiare forte quanto dichiarato venerdì scorso dal presidente rossoblù Franco Tarabotto, sempre più orientato verso la rinuncia all’iscrizione al prossimo campionato di Serie C.
Una notizia pesante soprattutto per il morale della squadra, al punto che l’undici iniziale sarà completamente rivoluzionato rispetto alla formazione tipo, come anticipato anche dalla dirigenza vadese.
Dal punto di vista regolamentare, il Vado sarà comunque chiamato a vincere per provare a superare il turno, mentre alla formazione del presidente Criscitiello basterà anche un pareggio.
Calcio d’inizio alle 17:00. Livescore e webcronaca su Svsport.it.