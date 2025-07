Calciomercato. La Cairese va sul sicuro, dopo Gulli c'è anche Giacchino

Non solo Gulli, anche Gabriele Giacchino fa il suo ritorno in provincia di Savona.

La Cairese questa sera ha infatti ufficializzato l'ingaggio dell'esterno d'attacco, pronto a entrare a far parte del parco offensivo a disposizione di mister Solari.

Per Giacchino è un rientro nei lidi savonesi a distanza di sei anni, quando lasciò il Savona per entrare a far parte del settore giovanile del Genoa.

Da lì la doppia esperienza piemontese con Casale e Asti, fino all'approdo alla Lucchese. Ora la nuova avventura al Cesare Brin.