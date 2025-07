Calciomercato, Vado. Ecco il bomber per i rossoblu, dall'Imolese arriva Simone Raffini

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come



E' Simone Raffini il nuovo riferimento offensivo del Vado.

185 cm per 80 chili, il calciatore ex Imolese dovrà garantire peso e senso del gol nelle aree di rigore avversarie.

Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, ha inanellato oltre 100 presenze in Serie C tra le altre con Pordenone, Lucchese, Ravenna e Pontedera.

In quarta serie ha trovato costanza di rendimento anche a livello realizzativo con le maglie di Athletic Carpi, Roma City e con la stessa Imolese, mettendo a segno 37 reti totali in 107 presenze (14 nell'ultimo campionato)