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Calcio | 30 maggio 2026, 19:05

Calcio | Tragedia a Finale Ligure. Ha un arresto cardiaco mentre è in trasferta con la squadra: muore un 15enne dell'Olimpic Saluzzo

Il malore fatale nel pomeriggio, in un campeggio finalese. Disperati i tentativi di rianimazione di sanitari e del personale del campeggio, ma non c'è stato nulla da fare

Calcio | Tragedia a Finale Ligure. Ha un arresto cardiaco mentre è in trasferta con la squadra: muore un 15enne dell'Olimpic Saluzzo

Un fine settimana che doveva essere dedicato allo sport e allo svago, in trasferta con la propria squadra per un torneo di calcio godendosi anche la riviera, si è trasformato in tragedia a Calvisio, frazione di Finale Ligure, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore mentre si trovava coi compagni nella piscina di un campeggio.

L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 14. La centrale operativa del 112 ha immediatamente mobilitato la Croce Bianca di Finale Ligure e l’automedica. Giunti sul posto, i sanitari hanno proseguito le manovre di rianimazione nel tentativo di salvare il giovane, che in un primo momento era stato soccorso dal bagnino della piscina.

Per diversi minuti medici e soccorritori hanno lavorato senza sosta, sotto gli occhi attoniti dei presenti. Ogni tentativo, però, si è purtroppo rivelato vano e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

La vittima è un giovane originario del Cuneese, Rasmane Ouedraogo, residente a Verzuolo, in trasferta con la propria squadra di calcio, l'Olimpic Saluzzo, per un torneo che si sarebbe dovuto tenere domani proprio nella cittadina rivierasca. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Redazione

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