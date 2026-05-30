Calcio | Juniores. La Sestese fa sua la semifinale di andata, Legino battuto 4-1 in Toscana

Ha provato il Legino a tenere testa alla Sestese nella semifinale d’andata del titolo nazionale Juniores.

I verdeblù, al cospetto dei campioni d’Italia in carica, hanno disputato un buon primo tempo, riuscendo a rispondere immediatamente al vantaggio iniziale di Fiorentino grazie a uno splendido gol di Palomba dalla distanza.

La rete di Zei al 44’ ha però inciso in maniera significativa sull’andamento della gara, complicando la ripresa dei savonesi. A pesare sono state anche le uscite di Pescio, dello stesso Palomba e di Alpicrovi, che hanno privato la squadra di fisicità e presenza contro un avversario solido e ben strutturato dal punto di vista atletico.

Nella seconda metà del secondo tempo la Sestese ha allungato ulteriormente, trovando altre due reti con Athuman e ancora Zei, autore della doppietta personale, fissando il punteggio sul definitivo 4-1.

In vista della gara di ritorno, in programma sabato prossimo a Quiliano, la qualificazione appare in salita, ma i ragazzi di Penna cercheranno di giocarsi fino in fondo le proprie possibilità.