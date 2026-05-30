Calcio, Vado. Il presidente Tarabotto conferma l'iscrizione in C: "Potremmo giocare le gare interne a Novara" (VIDEO)

Oltre alla soddisfazione per la vittoria contro il Barletta e la qualificazione alla finale della poule scudetto, la notizia tanto attesa è arrivata per il Vado.
La società sarà iscritta al prossimo campionato di Serie C. A confermarlo è stato il presidente Tarabotto.
Le gara interne non saranno disputate a Sestri Levante, ma prende quota l'ipotesi Piola di Novara.
Per quanto il concerne il discorso allenatore, bisognerà attendere 48-72 ore prima di conoscere il nome del nuovo condottiero rossoblu.