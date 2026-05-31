Calcio | Eccellenza. Al Picco si gioca Fezzanese - Nuovo Pordenone, verdi in campo per la semifinale di ritorno playoff

Sarà lo stadio Picco di La Spezia a fare da cornice, questo pomeriggio, alla semifinale di ritorno dei playoff nazionali di Eccellenza.
La Fezzanese, in uno scenario prestigioso, si gioca l’accesso alla finale forte del successo per 2-0 conquistato la scorsa settimana sul campo del Nuovo Pordenone. La squadra di mister Ponte potrà permettersi anche una sconfitta con una sola rete di scarto per staccare il pass verso l’ultimo doppio confronto che mette in palio la promozione in Serie D.
Con grande interesse seguirà l’esito della sfida anche il Vallescrivia, insieme alle società che ambiscono al ripescaggio in Prima e Seconda Categoria. Un’eventuale promozione degli spezzini, infatti, libererebbe un ulteriore posto nelle graduatorie dei ripescaggi, aumentando le possibilità per le formazioni meglio posizionate.
Il match avrà inizio alle ore 16:00