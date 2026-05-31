Calcio | Novanta minuti a caccia della vittoria, la Virtus Don Bosco vuole la salvezza contro la Dianmo Apparizione

Ultimo appuntamento stagionale per la Virtus Don Bosco.
I novanta minuti che la squadra di mister Pusceddu si appresta ad affrontare contro la Dinamo Apparizione saranno decisivi per il futuro del club nerazzurro.
Dopo la sconfitta maturata la scorsa settimana sul campo dei genovesi, arrivata in pieno recupero, la Virtus avrà un solo risultato a disposizione per mantenere la categoria: la vittoria.
Un obiettivo che, a un certo punto della stagione, sembrava ormai irraggiungibile, ma che nella cornice dell'Olmo-Ferro è ancora alla portata dei nerazzurri. Per conquistare la salvezza sarà infatti sufficiente superare la Dinamo, indipendentemente dal punteggio finale.
Il verdetto arriverà al termine dei tempi regolamentari: non sono infatti previsti tempi supplementari.
Il calcio d'inizio è fissato per le ore 17:00. A dirigere l'incontro sarà Fousfos della sezione di Albenga.
Webcronaca e livescore su Svsport.it.