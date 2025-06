Calciomercato. La Veloce riparte da due certezze: confermati Matteo Favara e Roman Bruzzone

Il comunicato:

Subito al lavoro il neo DS della FBC Veloce 1910, Andrea Cosentino, che in questi giorni si sta dedicando alle new entry per rinforzare la squadra in vista del ritorno in Prima Categoria. Ma anche sul fronte delle riconferme, fra le quali, oltre a quelle della settimana scorsa, spiccano oggi quelle di Matteo Favara e di Roman Bruzzone, assoluti protagonisti della cavalcata trionfale nella stagione testè conclusa.

Ai “gemelli del goal” la società granata augura un altro campionato ricco di soddisfazioni.