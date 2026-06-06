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Calcio | 06 giugno 2026, 15:32

Calcio | La Scafatese vince lo Scudetto. Approccio troppo soft del Vado, i campani dilagano 6-0

I rossoblu chiudono in 9 uomini dopo le espulsioni nel primo tempo di Bondioli e Gulinelli

Calcio | La Scafatese vince lo Scudetto. Approccio troppo soft del Vado, i campani dilagano 6-0

VADO - SCAFATESE 0-6 (14' Esposito. 39' Volpicelli, 42' e 73' Palmieri, 51' Sicurella. 84' Acquadro)
 
 

45' NON C'E' RECUPERO, FINISCE QUA! LA SCAFATESE E' CAMPIONE D'ITALIA

44' qualche problema per Arras 

39' CAPOLAVORO DI ACQUADRO, IL REGISTRA PRENDE LA MIRA DEI 30 METRI E INFILA L'INCROCIO DEI PALI

38' tutto pronto per la festa della società campana, spuntano le magliette celebrative nella panchina gialloblu

37' chiude i cambi la Scafatese, c'è Altobello per Palmieri

35' tuffo di Bellocci, murato il destro di Badji

34' batte proprio Arras, la barriera accomoda la parata a Leonardo

33' Cambio Vado: Patrick Lazzarini subentra a De Rinaldis

32' cuore Arras, l'attaccante ha ancora le energie per guadagnare una punizione dal limite

29' Cambio Vado: Cecchinato per Lupinacci

28' QUINTO GOL SCAFATESE, DESTRO RADENTE DI PALMIERI, BACIO AL PALO E PALLA IN RETE

25' riecco le sostituzioni: Istrice per Convitto nella Scafatese, Bussaglia (fascia di capitano al braccio) per Vita nelle fila del Vado

24' nuovo cooling break. Taccuino dedicato praticamente solo alle sostituzioni durante la ripresa

20' ritmi ovviamente precipitati. La Scafatese controlla e accelera a fiammate, inoperoso il portiere Leonardo

16' terzo cambio Scafatese. Ferraro lancia Calzone per Guerra 

14' Bellocci evita la cinquina, attento su Palmieri dopo il tacco di Acquadro

10' secondo cambio Scafatese: Badji in campo per Volpicelli

8' Cambi: nella Scafatese Faiello per Sicurella, Sesia risponde con Sacco per Pisanu

6' QUARTO GOL SCAFATESE, TACCO DI VOLPICELLI PER SICURELLA. CALANO IL POKER I CAMPANI

1' inizia la ripresa, esito finale già in ghiaccio nonostante manchi ancora un tempo

SECONDO TEMPO
 

47' squadre negli spogliatoi, gara di fatto già archiviata al Bonolis di Teramo

45' due minuti di recupero, palleggio in scioltezza per i campani

42' LA CHIUDE PALMIERI, CONCLUSIONE CHIRURGICA SUL PALO LUNGO, 3-0 SCAFATESE

39' RADDOPPIO SCAFATESE, PUNIZIONE DI VOLPICELLI SUL PALO DI BELLOCCI, IMMOBILE IL PORTIERE ROSSOBLU

38' VADO IN NOVE UOMINI, ESPULSO GULINELLI PER LA TRATTENUTA SU PALMIERI. ORA E' DURISSIMA

36' a Pisanu replica Acquadro, tiro forte e centrale, Bellocci c'è

34' 3-5-1 per il Vado. Vita resta riferimento offensivo, Arras schierato quinto a destra

32' Ci riprova Pisanu. Leonardo si distende sulla sua destra ma non è chiamato alla parata

30' tocco di mano in area della Scafatese sull'iniziativa di Arras. Furioso Sesia, in campo a protestare, ammonito

29' Bellocci in affanno di testa, recupera il portiere sul tiro di Rinaldi

26' Rinaldi va via ancora a destra, buca Volpicelli la battuta in area

25' cambia Sesia. Entra Gulinelli per Raffini

23' sulla punizione magistrale Bellocci sulla punizione di Convitto. Situazione complicatissima per i rossoblu. Ecco il cooling break, l'occasione migliore per riordinare le idee

22' VADO IN 10. PISANU NON E' LUCIDO NEL RETROPASSAGGIO SU BONDIOLI, IL CAPITANO VIENE SORPRESO E STENDE PALMIERI. DECISIONE INECCEPIBILE
21' pressione forte su Pisano, Volpicelli non ne approfitta 

19' problemi per Guerra, il terzino destro della Scafatese rientra però in campo

14' SCAFATESE IN VANTAGGIO! Non c'è pressione su Baldan, lancio in profondità per Esposito marcato nell'occasione da Abonckelet. Il centrocampista non è efficace in chiusura, di sinistro il capitano gialloblu inchioda Bellocci sul secondo palo.

11' Manovra anche il Vado, fraseggio prolungato per i rossoblu, Pisanu dalla distanza trova Leonardo. Importante comunque non regalare troppa confidenza ai campani

8' Preme la Scafatese. Azione panoramica innescata da Acquadro, Rinaldi scalda i guantoni di Bellocci

7' Esposito ha spazio e carica il destro dai 25 metri. Bellocci non deve intervenire, ma si arrabbia parecchio con i propri compagni

6' giornata assolata a Teramo, ma ritmi immediatamente sostenuti

3' prima iniziativa Scafatese, Bellocci attento sul corner gialloblu. Sfuma la ripartenza immediata del Vado

2' sulla carta 4-3-3 per entrambe le squadre. Tridente pesante per Sesia con Arras, Vita e Raffini

1' dopo l'inno di Mameli si parte! Inizia Vado - Scafatese!

PRIMO TEMPO
 

VADO: Bellocci, Rosa, Bondioli, Lazzarini, Lupinacci, De Rinaldis, Pisanu, Abonckelet, Arras, Vita, Raffini.

A disposizione: Gattuso, Bussaglia, Gulinelli, Cecchinato, P. Lazzarini, Alfiero, Sacco, Stampi, Alluci.
Allenatore: Sesia
 

SCAFATESE: Leonardo, Baldan, Acquadro, Suhs, Volpicelli, Esposito, Convitto, Di Santo, Sicurella, Palmieri, Guerra.

A disposizione: Becchi, D'Ambos, Calzone, Faiello, Istrice, Altobello, Molinaro, Badji, Conteh.

Allenatore: Ferraro
 

Arbitro: Costa di Busto Arsizio

Assistenti: Panella di Ciampino e Targa di Padova

Quarto ufficiale: Giordani di Aprilia

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Lorenzo Tortarolo

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