Calcio | Vado. Sesia ringrazia il gruppo rossoblu. "La Scafatese ha meritato lo scudetto, ma questa partita non inficia il nostro percorso"

Si chiude con un passivo pesante la straordinaria cavalcata del Vado nella Poule Scudetto di Serie D. Al "Gaetano Bonolis" di Teramo, la finale contro la Scafatese si trasforma ben presto in un incubo tattico per i liguri, sconfitti dai campani con un rotondo 6-0

Una sfida fortemente condizionata dagli episodi già nella prima mezz'ira, che ha visto i rossoblù rimanere in duplice inferiorità numerica (rosso a Bondioli e Gulinelli) prima ancora dell'intervallo.

"Oggi è stata veramente una partita strana. È la prima volta in 21 anni di carriera - ha spiegato mister Sesia - che mi è capitato di trovarmi in nove giocatori contro undici già al trentesimo minuto del primo tempo.

Faccio i complimenti alla Scafatese, credo sia in assoluto la squadra più forte di questa categoria ed è giusto che vinca lo scudetto."

"I miei giocatori hanno fatto qualcosa di grande anche in questa Poule , perché siamo riusciti a battere formazioni – mi riferisco ad esempio al Barletta – forse addirittura più forti della nostra. Ai ragazzi non devo dire niente, li devo solo ringraziare per quello che hanno fatto. Di sicuro la partita di oggi non inficia minimamente il percorso straordinario compiuto da questo gruppo e da questa società."