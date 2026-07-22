Calciomercato | Vado, in definizione l'ingaggio di Kevin Bruno, trequartista del Sassuolo

Un buon numero delle prossime operazioni di mercato del Vado dovrebbero riguardare il settore offensivo. Non a caso il prossimo colpo da parte del ds Mancuso porta il nomer di Kevin Bruno, trequartista classe 2005 di proprietà del Sassuolo.

Nato a Reggio Emilia, Bruno è un fantastista mancino, capace all'occorrenza di agire anche sulla corsia destra d'attacco. Ha mosso i primi passi calcistici nel vivaio della Reggiana, per poi trasferirsi giovanissimo nel settore giovanile dei neroverdi.

All'interno delle giovanili delsodalizio emiliano, Bruno ha costruito il proprio percorso fino ad arrivare alla Primavera 1. Con la maglia neroverde, tra tutte le competizioni giovanili, ha totalizzato complessivamente 88 presenze e 27 reti,

Nella scorsa stagione è arrivata la prima esperienza in prima squadra, in Serie C, con la maglia del Crotone, mentre sotto la guida del CT Bernardo Corradi partecipò all'Europeo Under 17, realizzando anche una rete-



