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Calcio | 11 giugno 2026, 10:31

Calcio | Plodio, confermato il tandem Soldano - Siri, Bagnasco: "Gruppo solido, cerchiamo un portiere"

"Da lunedì Pedro Pasculli sarà all'hotel La Gaietta di Millesimo, chi vorrà potrà vedere dal vivo la Coppa del Mondo vinta dall'Argentina nel 1986"

Calcio | Plodio, confermato il tandem Soldano - Siri, Bagnasco: &quot;Gruppo solido, cerchiamo un portiere&quot;

Nessuna rivoluzione in vista. Il Plodio guarda alla prossima stagione forte di quanto costruito negli ultimi dodici mesi, con l'intenzione di dare continuità al percorso intrapreso.

A confermarlo è stato il dirigente biancoblu Pierluca Bagnasco, la stella polare a livello tecnico continuerà ad essere il duo formato da Soldano e Siri.

«Hanno svolto un ottimo lavoro insieme. Nel corso della stagione la rosa è passata da 20 a 30 giocatori, non perché disponiamo di un budget importante – anzi, non riconosciamo alcun tipo di rimborso – ma perché tanti ragazzi hanno scelto con piacere di allenarsi e giocare con noi, soprattutto grazie alle metodologie di Sergio.

Da questo gruppo non ci allontaneremo: l'organico sarà sostanzialmente confermato. Stiamo cercando un portiere, visto che Malinverni è giustamente salito in una categoria superiore. Abbiamo individuato tre profili e a breve inizieremo i colloqui».

Oggi prenderanno il via i Campionati del Mondo e, proprio in Val Bormida, è atteso a breve un ospite d'eccezione che ha conquistato il trofeo più prestigioso del calcio mondiale.

«È in arrivo Pedro Pasculli, campione del mondo con l'Argentina nel 1986. Insieme a lui ci sarà anche la Coppa del Mondo. Da lunedì chiunque lo desideri potrà recarsi all'Hotel La Gaietta di Millesimo per ammirarla da vicino».

Lorenzo Tortarolo

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