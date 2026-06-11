Calcio | Plodio, confermato il tandem Soldano - Siri, Bagnasco: "Gruppo solido, cerchiamo un portiere"

Nessuna rivoluzione in vista. Il Plodio guarda alla prossima stagione forte di quanto costruito negli ultimi dodici mesi, con l'intenzione di dare continuità al percorso intrapreso.

A confermarlo è stato il dirigente biancoblu Pierluca Bagnasco, la stella polare a livello tecnico continuerà ad essere il duo formato da Soldano e Siri.

«Hanno svolto un ottimo lavoro insieme. Nel corso della stagione la rosa è passata da 20 a 30 giocatori, non perché disponiamo di un budget importante – anzi, non riconosciamo alcun tipo di rimborso – ma perché tanti ragazzi hanno scelto con piacere di allenarsi e giocare con noi, soprattutto grazie alle metodologie di Sergio.

Da questo gruppo non ci allontaneremo: l'organico sarà sostanzialmente confermato. Stiamo cercando un portiere, visto che Malinverni è giustamente salito in una categoria superiore. Abbiamo individuato tre profili e a breve inizieremo i colloqui».

Oggi prenderanno il via i Campionati del Mondo e, proprio in Val Bormida, è atteso a breve un ospite d'eccezione che ha conquistato il trofeo più prestigioso del calcio mondiale.

«È in arrivo Pedro Pasculli, campione del mondo con l'Argentina nel 1986. Insieme a lui ci sarà anche la Coppa del Mondo. Da lunedì chiunque lo desideri potrà recarsi all'Hotel La Gaietta di Millesimo per ammirarla da vicino».