Calciomercato | Bardineto. C'è Nicolò Scola per la porta neroverde

Il Bardineto annuncia un nuovo innesto per il reparto portieri: si tratta di Nicolò Scola, classe 2000.

Scola vanta un lungo percorso nei campionati liguri, cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Albenga. Successivamente ha vestito la maglia del Ceriale Progetto Calcio in Promozione, per poi trasferirsi al Vadino, club con cui ha legato il proprio percorso per diverse annate, alternando esperienze in Seconda Categoria e in Prima Categoria tra il 2020 e il 2023. Nel suo cammino ha indossato anche i colori del San Francesco Loano, prima in Prima Categoria e poi in Promozione. L'ultima stagione l'ha disputata con la maglia della San Filippo Neri in Prima Categoria.