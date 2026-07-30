Calcio | Celle Varazze, il presidente Mansueto conferma la rottura con Corradi: "Decisione che mi appartiene, a breve il nuovo allenatore"

Dopo poche settimane è arrivata a conclusione l'avventura di mister Corradi sulla panchina del Celle Varazze.

A darne conferma è stato direttamente il presidente Gianluca Mansueto in una breve nota:

"Posso confermare che mister Alberto Corradi non è più alla guida del Celle Varazze. Il rapporto era di sintonia fino a qualche giorno fam poi qualcosa è successo, sono state poste delle condizioni dal mister che io non ho accettato. Non sono una persona che scende a compromessi. Ringrazio il mister per questo brevissimo periodo insieme. Tengo a sottolineare e precisare che ogni scelta e decisione presa mi appartiene e l'unica cosa che conta è il bene della società. Spero nelle prossime ore di poter ufficializzare a chi sarà affidata la guida tecnica della nostra prima squadra. Forza Celle Varazze!"