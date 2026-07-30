 / Calcio

Calcio | 30 luglio 2026, 11:00

Calcio | Celle Varazze, il presidente Mansueto conferma la rottura con Corradi: "Decisione che mi appartiene, a breve il nuovo allenatore"

Calcio | Celle Varazze, il presidente Mansueto conferma la rottura con Corradi: &quot;Decisione che mi appartiene, a breve il nuovo allenatore&quot;

Dopo poche settimane è arrivata a conclusione l'avventura di mister Corradi sulla panchina del Celle Varazze.

A darne conferma è stato direttamente il presidente Gianluca Mansueto in una breve nota:

"Posso confermare che mister Alberto Corradi non è più alla guida del Celle Varazze. Il rapporto era di sintonia fino a qualche giorno fam poi qualcosa è successo, sono state poste delle condizioni dal mister che io non ho accettato.  Non sono una persona che scende a  compromessi. Ringrazio il mister per questo brevissimo periodo insieme. Tengo a sottolineare e precisare che ogni scelta e decisione presa mi appartiene e l'unica cosa che conta è il bene della società. Spero nelle  prossime ore di  poter ufficializzare a chi sarà affidata la guida tecnica della nostra prima squadra. Forza Celle Varazze!"

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium