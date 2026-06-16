Calcio | Il tandem Sbravati - Giuntoli si ricompone all'Atalanta

L'operazione annunciata da settimane, ora è ufficiale: Michele Sbravati entrerà a far parte dei quadri dirigenziali dell’Atalanta dal 1° luglio, con l’incarico di responsabile dell’area tecnica e dello sviluppo del settore giovanile. Un ruolo di primo piano all’interno di una delle realtà più strutturate e apprezzate del calcio italiano per la capacità di formare e valorizzare giovani calciatori.

Il suo approdo a Bergamo non rappresenta soltanto un avanzamento di carriera, ma anche l’ennesimo incrocio di percorsi con Cristiano Giuntoli. Tra i due esiste infatti un rapporto consolidato nel tempo, cementato ai tempi dell’Imperia, quando entrambi guidavano il pacchetto difensivo.

Il filo delle loro carriere passa anche da Savona, ma con tempi e ruoli differenti. Giuntoli ha avuto un’esperienza da giocatore nel club ligure, mentre Sbravati è stato legato alla società biancoblù in una fase successiva, operando come dirigente negli uffici del Bacigalupo.

Dopo le prime esperienze condivise e i successivi incroci professionali, i due si sono ritrovati prima alla Juventus, fino ad arrivare a scrivere un nuovo capitolo a Zingonia, con i colori della Dea.