Calciomercato | Mallare, è conferma per sei. Primo giro di conferme per mister Fiori

Il comunicato:
L' SC Mallare è felice di annunciare la riconferma dei primi 6 ragazzi che faranno parte della rosa per la stagione calcistica 2026/2027!
Continueranno a vestire i nostri colori: Emanuele Pistone (Centrocampista) Giulio Grosso (Difensore) Marco Leotta (Attaccante) Lorenzo Esposito (Centrocampista) Marouf Alaza Gouni (Attaccante) Vittorio Branchetti (Attaccante)
Siamo orgogliosi di poter contare ancora su di loro per affrontare insieme nuove sfide, con impegno, passione e spirito di squadra.