Tornei Estivi | Al Trofeo Città di Albenga si completano gli ottavi di finale, ai quarti Caffè Noir, M Infissi e Sport Ancash

Il programma degli ottavi di finale del Quinto Trofeo Città di Albenga si completerà questa sera sul campo dell’Annibale Riva.

Ad aprire la serata, alle 21:00, sarà la sfida tra Erremme Soc. Cooperativa ed Erremme CDP Costruzioni. Alle 22:00 spazio invece a uno dei grandi classici dell’estate ingauna, con il confronto tra Ferrara Costruzioni e Sabia Estate.

Nel frattempo hanno già staccato il pass per i quarti di finale Caffè Noir, M Infissi e Sport Ancash. Caffè Noir si è imposta con un netto 8-0 su European Decor Edil grazie alle triplette di Folco e Perrier e alle reti di Farinazzo e Pollero. Successo anche per M Infissi, che ha superato 33 Giri Adg Informatica per 3-1 trascinata dalla tripletta di Zouita, mentre per gli avversari è andato a segno Loberto. Vittoria infine per Sport Ancash, capace di piegare 3-0 St Impianti con i gol di Mariani e Pellegrino, oltre all’autorete di Volturana.