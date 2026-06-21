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Calcio | 21 giugno 2026, 08:25

Calcio | Il Giusvalla apre agli altri club, in calendario un incontro per varare collaborazioni e stragie comuni

Calcio | Il Giusvalla apre agli altri club, in calendario un incontro per varare collaborazioni e stragie comuni

La nota gialloazzurra:

"Il Giusvalla FC comunica che a breve organizzerà un incontro aperto ad altre società calcistiche e non solo, con l’obiettivo di avviare un confronto costruttivo su scambio di opportunità e sinergie.

L’evento nasce dalla volontà del club di valorizzare lo sport inteso non solo come valore agonistico e formativo, ma anche come veicolo di comunicazione efficace e strumento di crescita per tutto il territorio.

Al centro del dibattito ci sarà la possibilità di sviluppare progetti di marketing condiviso, creare nuove collaborazioni tra realtà sportive diverse e mettere a sistema risorse, idee ed esperienze. Una rete che punti a far crescere i singoli club e, allo stesso tempo, l’intero movimento.

Il Giusvalla FC conferma così la propria visione: lo sport come ponte tra comunità, opportunità e sviluppo.

Nei prossimi giorni verranno comunicate data, location e modalità di partecipazione".

cs

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