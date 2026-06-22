Calciomercato | San Michele, Gabriel Ghiozzi difenderà i pali blu

L'annuncio ufficiale:
L'Asd San Michele Calcio Albenga ha il grande piacere di comunicare che per la prossima stagione avrà tra le proprie fila:
GABRIEL GHIOZZI
portiere, classe 2002
Ghiozzi, estremo difensore capace ed esperto, nonostante la giovane età, cresciuto nel settore giovanile dell'Andora, dove esordì giovanissimo in prima squadra, già giocatore della Golfodianese, ha trascorso le ultime tre stagioni con il Pontelungo nel campionato di promozione.
La Società nel dargli il benvenuto, rivolge a Gabriel un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.