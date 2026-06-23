Calciomercato | Cairese. Due fratelli in gialloblu, ha firmato anche Alessandro Casazza

Si ricompone a Cairo Montenotte la coppia dei fratelli Casazza. Alessandro, dopo l'annuncio di Lorenzo, è infatti nuovo rinforzo della Prima Squadra gialloblù per la stagione sportiva 2026/2027.

Centrocampista classe 2002, Alessandro Casazza è cresciuto nel settore giovanile del Vado. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Corticella, Castenaso e Mezzolara, confrontandosi con realtà competitive e consolidando il proprio percorso di crescita.

L’ultima esperienza del centrocampista ligure è stata all’estero, in Spagna, con la maglia del Paterna CF.

Da oggi è ufficiale il ritorno in Liguria, all'interno dell'organico di mister Pietro Buttu.