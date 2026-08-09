Calcio | Millesimo. Il Genoa Primavera batte 3-2 i valbormidesi, a segno Totaro e Piacenza

Il Millesimo chiude con una sconfitta per 3-2 il test amichevole disputato contro la Primavera del Genoa, ma raccoglie indicazioni interessanti in vista della stagione che vedrà la formazione giallorossa ai nastri di partenza della Serie D.

La squadra di mister Macchia ha affrontato a viso i grifonicni, riuscendo a trovare per due volte la via della rete e mantenendo la gara in bilico fino al termine. A segno sono andati Totaro e Piacenza, mentre il Genoa ha costruito il proprio successo grazie alla doppietta di Zulevic e alla rete di Parodi.

Il Millesimo avrebbe potuto rendere ancora più consistente il proprio bottino offensivo. Nel corso della partita sono infatti state annullate due reti, una realizzata da Totaro e l'altra da Piccardo.

Per la formazione giallorossa si è trattato di un confronto utile all'interno del percorso di preparazione al prossimo campionato, in attesa di conoscere i primi appuntamenti ufficiali. Domani alle 14:30 sarà infatti svelato il calendario di tutte le 18 squadre inserite nel girone A.