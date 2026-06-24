Murialdo, il campo sportivo nel mirino di vandali e maleducati: "Deiezioni canine e vernice spray, così non si può andare avanti"

È uno sfogo amaro quello della Società Calcio Murialdo, che torna a denunciare le condizioni del campo sportivo situato in località Valle e una serie di comportamenti scorretti che, nonostante i ripetuti richiami, continuerebbero a ripetersi.

Nel comunicato, la società segnala in particolare la presenza di persone che introducono cani all’interno del terreno di gioco e delle aree destinate ad allenamenti e partite, con conseguenti deiezioni che, si sottolinea, "compromettono igiene, decoro e sicurezza degli atleti, soprattutto dei più giovani".

A questi episodi si aggiungono anche atti vandalici. "Nei giorni scorsi – denuncia la società – la struttura sarebbe stata imbrattata con vernice spray nera, mentre i servizi igienici sono stati trovati in condizioni indecorose, con un ulteriore danno per uno spazio gestito quotidianamente da volontari".

"Il campo sportivo – ricorda il Calcio Murialdo – viene lasciato aperto con spirito di collaborazione e per consentire a ragazzi, famiglie e cittadini di usufruire liberamente dell’impianto. Una disponibilità che, però, non può tradursi in mancanza di rispetto per un bene comune”.

Da qui l’appello finale della società: maggiore senso civico, collaborazione e responsabilità da parte di tutti. "Il rispetto non può essere a senso unico", ribadisce il sodalizio valbormidese, che conferma l’impegno nella gestione della struttura ma chiede un cambio di atteggiamento da parte dei frequentatori.