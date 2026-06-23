E' iniziata ieri sera la fase finale della 9° Savona Cup, questi i risultati e i nomi delle formazioni che passano il turno:
TRINCEE
LAST CHANCE
22/06 20:30 INTERNATIONAL MIX - DN COSTRUZIONI 2-2 (6-4 dcr)
Reti: Esponiza, Ben Achour - Abazaj, Giuli.
PLAY-IN
22/06 21:30 UNDERDOGS - VECCHIO STAMPO SERCOM SRL 4-3
Reti: Cerchez, Grandoni, Pescio, Leskaj - 2 Ifesinachi, Monni.
SCALETTI
LAST CHANCE
22/06 21:00 GIGATECH IMPIANTI - SOSA TEAM 5-2
Reti: Angeli, Aroca Cortez, 2 Ndiaye, Palomba - Oddera, D'Amico.
PLAY-IN
22/06 22:00 NAOS - SEVEN STREET 2-3
Reti: Ricci, Zunino - Rampoldi, De Rosa, Lascio.
MARACANA'
PLAY-IN
22/06 22:00 RINNOVA - KRAPFEN DI CESARE 3-3 (16-17 dcr)
Reti: Shahini, Kurtbalaj, Palatella - Zuzhi, Canevari, Thiam.
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Calcio | 23 giugno 2026, 21:31
Calcio, Tornei Estivi. Primi verdetti alla Savona Cup: i risultati di ieri
Cinque avanzano e altrettanto salutano
E' iniziata ieri sera la fase finale della 9° Savona Cup, questi i risultati e i nomi delle formazioni che passano il turno: