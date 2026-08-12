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Accadeva un anno fa

Calcio | 12 agosto 2026, 18:40

Calcio | La Virtus Don Bosco presenta lo staff di mister Gracchi

Calcio | La Virtus Don Bosco presenta lo staff di mister Gracchi

Dopo l'ufficialità dell'approdo alla Virtus Don Bosco di mister Sergio Gracchi, la societò varazzina ha ufficializzato i collaboratori e i dirigenzi che lo affiancheranno nella prossima stagione sportiva.

A supportarlo ci sarà uno staff composto da Alessandro Rosso, allenatore in seconda, e dai preparatori dei portieri Ugo Corsini e Mauro Bianco.

Sul fronte dirigenziale, il ruolo di direttore sportivo sarà ricoperto da Daniele Zecca, affiancato dai dirigenti Maurizio Cimolato, Giacomo Perrando e Giovanni Danaidi.

Redazione

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