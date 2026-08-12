Calciomercato | Ufficiale, Nicolò Ciravegna passa alla Bolzanetese

Nel giorno dell'annuncio dell'arrivo di Diallo all'Albingaunia, la Bolzanetese ha confermato l'ingaggio di Nicolò Ciravegna.
L'attaccante ha quindi ufficialmente lasciato il Riva, approdando nel club arancioblu:
"La ASD Bolzanetese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Nicolò Ciravegna, attaccante classe 2005, proveniente dall’Albinguania Sport Albenga, squadra militante nel campionato di Prima A con cui ha chiuso lo scorso campionato con 18 reti e 2 assist contribuendo al passaggio in Promozione della società ingauna.
La Società augura un caloroso benvenuto nella famiglia Bolzanetese",