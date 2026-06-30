Calcio | E' terminata la squalifica per mister Gerardo Magalino

Si è conclusa la squalifica di mister Gerardo Magalino.

Il tecnico era stato inizialmente sanzionato con cinque anni di stop in seguito al caso Dego-Nolese, ma i successivi ricorsi davanti agli organi della giustizia sportiva, grazie anche al lavoro degli avocati Petrella e Rudino. hanno progressivamente ridotto la durata della sanzione.

Un lungo periodo di inattività che ha avuto un peso soprattutto dal punto di vista morale: Magalino fin dal primo momento si è infatti sempre dichiarato estraneo alla combine contestata dalla giustizia sportiva.

Terminato il lungo esilio forzato dai campi di calcio, il tecnico può ora tornare a pensare alla panchina. Alcune offerte sarebbero già arrivate sia dalle prime squadre che dai settori giovanili; al riguardonelle prossime settimane potrebbero esserci sviluppi sul suo futuro.

