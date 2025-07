Calcio. Nuovo centravanti argentino per la Cairese, confermato l'arrivo dal Caravaggio di Ariel Reinero

Per essere aggiornato in tempo reale sulle novità di mercato tramite Whatsapp CLICCA QUI e scopri come



Arriva dall'Argentina il nuovo riferimento offensivo della Cairese.

La società valbormidese ha confermato l'arrivo al Brin di Ariel Reinero, attaccante albiceleste classe 1994.

Reinero conosce già bene le realtà della quarta serie italiana, avendo indossato le maglie di Ragusa, Imolese, San Luca e Caravaggio.

Con i lombardi, retrocessi in Eccellenza, Reinero ha messo a segno 13 reti nell'ultimo campionato.