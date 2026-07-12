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Calcio | 12 luglio 2026, 17:39

Calciomercato | Matteo Vignola rientra in granata, ufficiale la firma col Pontelungo

Calciomercato | Matteo Vignola rientra in granata, ufficiale la firma col Pontelungo

Il comunicato del club ingauno:

"Ci sono colori che restano nel cuore.

Ci sono maglie che non si dimenticano.

L'A.S.D. Pontelungo 1949 è felice di riabbracciare Matteo Vignola, centrocampista classe 2002, che torna a vestire la maglia granata per la stagione 2026/2027.

Dinamismo, qualità e voglia di mettersi al servizio della squadra: Matteo ritrova il Pontelungo con entusiasmo e con la determinazione di dare il massimo per questi colori.

𝐁𝐞𝐧𝐭𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚, 𝐌𝐚𝐭𝐭𝐞𝐨. 𝐓𝐢 𝐚𝐮𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐜𝐚 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐝𝐝𝐢𝐬𝐟𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢!"

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