Calciomercato | L'ex Albenga Andrea Nesci è un nuovo giocatore del Celle Varazze

Il comunicato biancoblu:

Il Celle Varazze F.B.C. è lieto di annunciare l’arrivo di Andrea Nesci, esterno classe 2003, che vestirà i colori biancoblù nella prossima stagione.

Cresciuto nel prestigioso settore giovanile del Genoa, con cui ha conquistato il titolo di Campione d’Italia Under 18 e completato il percorso fino alla formazione Primavera, Nesci ha poi maturato importanti esperienze in Serie D con le maglie di Crema, Albenga e Chieri, distinguendosi per continuità di rendimento e affidabilità.

Nella scorsa stagione ha vissuto la prima esperienza tra i professionisti con il Bra, in Serie C, trovando subito spazio nelle prime uscite ufficiali prima di essere fermato da un grave infortunio. Dopo un lungo percorso di recupero, è rientrato in campo nella parte finale della stagione ed è ora pronto a ripartire con entusiasmo e determinazione.

Terzino destro ed esterno di fascia, Andrea è un giocatore dinamico, dotato di grande corsa, intensità e spirito di sacrificio, qualità che metterà al servizio della squadra.