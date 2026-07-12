Calcio | Fissata la prima uscita estiva per il Vado: sfida alla Juventus Next Gen a Vinovo

Inizia a prendere forma il programma del precampionato del Vado, che ha ufficializzato il primo appuntamento della preparazione estiva in vista del ritorno tra i professionisti.
La formazione allenata da Fabio Pastorino sarà impegnata venerdì 31 luglio, con calcio d'inizio alle ore 18, all'Allianz Training Center di Vinovo, dove affronterà la Juventus Next Gen in quella che rappresenterà la prima amichevole della stagione.
Per i rossoblù si tratterà di un test particolarmente significativo. La Juventus Next Gen è infatti una delle realtà più consolidate della Serie C e rappresenterà un banco di prova importante per valutare il livello di preparazione raggiunto dopo le prime settimane di lavoro.
L'incontro arriverà a pochi giorni dal termine del ritiro di Sauze d'Oulx e consentirà allo staff tecnico di iniziare a verificare sul campo la condizione della squadra, dando ai giocatori l'opportunità di accumulare minuti e affinare i meccanismi di gioco.
Per il Vado sarà anche il primo confronto con un'avversaria della categoria che attende i rossoblù nella stagione 2026/27, un passaggio significativo nel percorso di avvicinamento allo storico ritorno in Serie C.