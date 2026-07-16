Calciomercato | Speranza, rinforzo in attacco con Federico Palattella

Si amplia la colonia dei giocatori provenienti dalla Juniores del Legino in casa Speranza.
L'ultimo ingaggio in ordine temporale è stato quello di Federico Palattella.
L'attaccante classe 2007 andrà così ad ampliare il reparto d'attacco a disposizione di mister Ponte.
Il comunicato:
"Nuovo colpo in attacco per la stagione 2026/2027! L’ASD Speranza 1912 comunica l’arrivo del giovane attaccante classe 2007 Federico Palatella. Arriva anche lui dalla juniores del Legino 1910, reduce dal fantastico terzo posto nazionale!"