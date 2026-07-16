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Calcio | 16 luglio 2026, 11:04

Calciomercato | San Francesco Loano, nuovo innesto in difesa, c'è "bomber" Addiego

Numeri da centravanti per il nuovo difensore rossoblu

Calciomercato | San Francesco Loano, nuovo innesto in difesa, c'è &quot;bomber&quot; Addiego

L'annuncio rossoblu:

L' Asd S.F. Loano annuncia con immenso piacere il tesseramento di Addiego Filippo per la stagione sportiva 2026/2027.

Difensore centrale, classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile dell' Ospedaletti Calcio; nel 2019 il trasferimento al Ventimiglia Calcio dove affronta i campionati di Promozione ed Eccellenza. Dopo la parentesi della stagione sportiva 2021/2022 con la maglia della Sanremese Calcio in serie D, ritorna al Ventimiglia Calcio dove nell' ultima stagione si è reso protagonista siglando anche 22 gol.

A Filippo, dandogli un caloroso benvenuto nella famiglia rossoblu,auguriamo nuove e importanti soddisfazioni.

Redazione

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