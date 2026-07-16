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Calcio | 16 luglio 2026, 12:11

Calcio | Il Finale presenta lo staff tecnico per la stagione 2026/2027

Calcio | Il Finale presenta lo staff tecnico per la stagione 2026/2027

Tempo di presentazione dello staff per il Finale

Alla guida del gruppo è stato confermato mister Diego Alessi con al suo fianco il vice Emanuele Cola, mentre Daniele Scanu ricoprirà l'incarico di collaboratore tecnico.

Torna al Borel Matteo Delucis, pronto a curare la preparazione atletica. Il reparto medico si arricchisce con un'istituzione tra i massaggiatori:  Tomaso  "Gerry" Canepa, tra le altre ex di Savona e Carcarese.

Andrea Tufano, infine, andrà a curare la preparazione degli estremi difensori. 

Redazione

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