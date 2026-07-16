Calciomercato | Ora è ufficiale, colpo da novanta per la Carcarese: ha firmato Santiago Szerdi

L’ASD Carcarese è lieta di annunciare l'ingaggio del centrocampista argentino Santiago Szerdi, classe 1993, che vestirà la maglia biancorossa nella prossima stagione.

Giocatore di grande esperienza e qualità, Szerdi arriva a Carcare dopo un percorso importante nel calcio ligure. Nella stagione 2024/2025 si è messo in evidenza in Serie D con l'Imperia, realizzando ben 7 reti, confermando le sue doti di inserimento e il suo contributo anche in fase offensiva. Nell'ultima annata ha militato nel Celle Varazze, proseguendo un percorso che lo ha visto protagonista sui campi del savonese. Nel corso della sua carriera ha infatti indossato anche le maglie di Pietra Ligure, Finale e Loanesi, distinguendosi tra Promozione, Eccellenza e Serie D per continuità di rendimento, personalità e capacità di guidare il centrocampo.

“Ho scelto la Carcarese perché fin dal primo momento ho sentito la fiducia della società e dello staff tecnico - svela Szerdi - Mi hanno presentato un progetto che mi ha entusiasmato e credo che questo sia il posto ideale per continuare a crescere e mettere la mia esperienza al servizio della squadra. Non vedo l’ora di iniziare, conoscere i miei compagni e lavorare per aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi”.

Dichiara il vicepresidente e direttore sportivo Edoardo Gandolfo: "Santiago è un giocatore che ammiro da tempo e per classe e doti tecniche, a mio avviso è uno dei migliori dei nostri campionati. Porta qualità, esperienza e personalità e quella giusta dose di 'garra' in un reparto fondamentale come il centrocampo. Siamo convinti che possa darci un contributo importante, sia dal punto di vista tecnico che umano. Gli diamo il benvenuto nella famiglia Carcarese e gli auguriamo una stagione ricca di soddisfazioni".