Calciomercato | Vado. RInnova Rosa, Agostino e Saracco in Prima Squadra. Nomi caldi Dellepiane e Costantino

Il Vado continua a muoversi su più fronti in vista della nuova stagione, tra conferme, ritorni e operazioni in fase di definizione.

La società rossoblù ha infatti ufficializzato il ritorno di Nicolò Agostino ed Enrico Saracco, entrambi classe 2007, che dopo l'esperienza maturata nell'ultima stagione rispettivamente con Arenzano e Celle Varazze rientrano alla base. Cresciuti nel settore giovanile vadese, i due giovani prenderanno parte al ritiro di Sauze d'Oulx agli ordini di Matteo Pastorino, dove proveranno a conquistarsi uno spazio all'interno della prima squadra.

Parallelamente è arrivata anche la conferma di Filippo Rosa. L'esterno sinistro classe 2007 vestirà ancora la maglia rossoblù grazie al rinnovo del prestito annuale con il Vicenza. Arrivato a gennaio, Rosa ha collezionato 18 presenze, realizzando anche una rete, quella messa a segno nella sfida contro la Lavagnese.

Il mercato del Vado, ovviamente, non sembra destinato a fermarsi qui. Restano infatti vivi gli interessamenti per Luca Dellepiane e Lorenzo Costantino, entrambi reduci dall'esperienza con il Ligorna. Per i due giocatori si tratterebbe anche di un ricongiungimento con Matteo Pastorino, tecnico che li ha già allenati nella formazione genovese e che conosce bene le loro caratteristiche.