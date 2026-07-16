Calcio dilettantistico | Ufficiali le date dei nuovi campionati, si parte il 30 agosto con la Coppa di Eccellenza e Promozione

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria ha ufficializzato il calendario di avvio delle principali competizioni dilettantistiche per la stagione sportiva 2026/2027, definendo le date di partenza dei campionati e delle coppe regionali.

Ad aprire la nuova annata sarà la Coppa Italia di Eccellenza, con gli ottavi di finale in programma il 30 agosto e il 6 settembre. Il campionato di Eccellenza scatterà invece domenica 13 settembre, seguito una settimana più tardi dalla Promozione, al via domenica 20 settembre.

Per la Prima Categoria bisognerà attendere il fine settimana del 26 e 27 settembre, mentre i campionati di Seconda e Terza Categoria inizieranno nel weekend del 10 e 11 ottobre.

Definite anche le date del Campionato Regionale Under 19 maschile, che prenderà il via sabato 19 settembre, così come quelle dei Campionati Regionali Under 17, Under 16 e Under 15, il cui inizio è fissato nel fine settimana del 19 e 20 settembre. Il calendario definitivo di queste competizioni sarà elaborato al termine delle iscrizioni, in base al numero delle squadre partecipanti e alle indicazioni del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Sul fronte delle coppe, la Coppa Italia di Promozione inizierà con un primo turno a quadrangolari nelle giornate del 30 agosto, 6 settembre e 13 settembre. La Coppa Liguria di Prima Categoria scatterà invece nei weekend del 5/6, 12/13 e 19/20 settembre, mentre la Coppa Liguria di Seconda Categoria e la Coppa Liguria di Terza Categoria prenderanno il via dal 19 e 20 settembre.

Per quanto riguarda le finali, la Coppa Italia di Eccellenza assegnerà il trofeo il 6 gennaio 2027, mentre la finale della Coppa Italia di Promozione è in programma il 7 aprile 2027.

Indicative, invece, le date relative al calcio femminile: la Coppa Italia di Eccellenza è prevista per l'11 ottobre, il campionato di Eccellenza dovrebbe partire il 15 novembre, mentre la Coppa Italia Under 19 è fissata al 17 ottobre. Restano ancora da definire il Campionato Regionale Under 19 femminile e l'organizzazione delle categorie Under 17 e Under 15, che dipenderanno dal numero delle squadre iscritte.

Nel calcio a cinque, infine, il campionato regionale di Serie C maschile prenderà il via nel fine settimana del 3 e 4 ottobre, mentre le altre attività saranno calendarizzate una volta definito il quadro delle iscrizioni.