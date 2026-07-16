Calciomercato. Ci sono anche Sardo e Ferrentino per il centrocampo della San Michele Albenga

Il comunicato del club blu:

L'Asd San Michele Calcio Albenga ha il grande piacere di comunicare che per questa stagione avrà tra le proprie fila i seguenti giocatori:

SAMUELE SARDO

centrocampista, classe 2005



MATTEO FERRENTINO

centrocampista, classe 2005



Sardo, esterno polivalente, settore giovanile del Savona, in prima squadra Ceriale, Pietra Ligure e Pontelungo da dove proviene, Ferrentino, esterno d'attacco e all'occorrenza mezz'ala, cresciuto nella San Filippo Neri, dove ha esordito in prima squadra, già giocatore del Cisano e negli ultimi tre campionati a Pontelungo, entrambi daranno il loro importante contributo all'interno della rosa.

La Società nel dargli il benvenuto, gli rivolge un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.