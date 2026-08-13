Scherma | Il Muretto di Alassio avrà la firma di Gaia Carforio

Sarà Gaia Caforio la protagonista della cerimonia in programma oggi, giovedì 13 agosto, alle ore 18 davanti al Muretto di Alassio. La 23enne spadista torinese dell'Aeronautica Militare apporrà la propria firma sulla piastrella a lei dedicata, entrando così idealmente nella storia del celebre monumento simbolo della città.

Un riconoscimento che arriva a pochi giorni dal risultato più importante della sua giovane carriera: la medaglia d'oro conquistata ai Campionati del Mondo di scherma di Hong Kong nella prova a squadre di spada femminile. Un titolo arrivato al termine della finale contro l'Estonia e che rappresenta il primo oro mondiale per l'atleta piemontese.

Il successo ha inoltre riportato la spada femminile italiana sul tetto del mondo a 17 anni di distanza dall'ultimo trionfo, ottenuto ad Antalya nel 2009. Un risultato di prestigio che rende ancora più significativo l'omaggio riservato alla Caforio, da sempre legata ad Alassio insieme alla propria famiglia.

Alla cerimonia saranno presenti il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri, l'assessore allo Sport Roberta Zucchinetti, il consigliere regionale e capogruppo di Maggioranza Rocco Invernizzi e Angela Berrino, in rappresentanza della Fondazione Mario Berrino per il Muretto di Alassio.