Pallanuoto | La Rari Nantes Savona conosce le proprie avversarie di Euro Cup, concentramento ad Atene a inizio ottobre

Si è svolto poco fa a Varna in Bulgaria il sorteggio valevole per i Qualification Round dell’Euro Cup 2026/2027.

Il Banco BPM R.N. Savona è stato sorteggiato nel girone B, l’unico con 5 squadre, che si giocherà ad Atene con VK Partizan, ASC Duisburg e.V., Kos – Sintez Kazan ed ovviamente i padroni di casa del G.S. Appolon Smyrnis. Le partite si disputeranno il 9, 10 e 11 ottobre.

“Siamo sempre un po’ sfortunati nei sorteggi europei - ha dichiarato Alberto Angelini - infatti siamo nell’unico girone con 5 squadre. Sono tutti avversari difficili e bisognerà affrontare le partite già con un buon livello di gioco. Siamo, però, molto felici di partecipare anche quest’anno alle competizioni europee e di portare per un’altra stagione il nome di Savona in giro per l’Europa cominciando da Atene”.

“Abbiamo una bella squadra - ha replicato il direttore Giotta Lucifero - con molti giovani su cui contiamo molto. Sono sicuro che ci daranno tutti delle grandi soddisfazioni”.