Pallanuoto | Gaia Gattuso da record, a soli 14 anni parteciperà ai Mondiali Under 18 di Tenerife

La parabola di crescita di Gaia Gattuso non conosce soste.

La giovane pallanuotista della Doria Nuoto 2000 Loano, classe 2011, è infatti stata convocata con la Nazionale italiana per i Mondiali femminili Under 18, in programma a Tenerife dal 16 al 23 agosto.

A soli 14 anni, con il quindicesimo compleanno ormai vicino, Gaia sarà tra le atlete più giovani della spedizione azzurra. Un confronto di assoluto livello, contro pallanuotiste più grandi ed esperte, che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita della giovane loanese.

Per Gaia non si tratta, però, della prima esperienza internazionale. Dopo aver indossato la calottina dell'Italia nella categoria Under 16 e aver rappresentato il Paese sulla scena mondiale, arriva ora una nuova chiamata che conferma le sue qualità e la costanza dimostrata durante il percorso di formazione.

La convocazione è il risultato del lavoro quotidiano, dell'impegno e della determinazione messi in acqua, qualità che le hanno permesso di bruciare alcune tappe e conquistare un posto in un gruppo composto da atlete di età superiore.

Per la Doria Nuoto 2000 Loano si tratta di un motivo di grande soddisfazione: vedere una ragazza cresciuta all'interno della propria realtà raggiungere un palcoscenico mondiale rappresenta il riconoscimento del percorso compiuto e del lavoro svolto nel settore giovanile.

Ora per Gaia è tempo di una nuova avventura: Tenerife e un Mondiale Under 18 da vivere con entusiasmo, consapevole di essere ancora giovanissima, ma già protagonista ai massimi livelli della pallanuoto internazionale.