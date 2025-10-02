Edizione locale
mercoledì 08 ottobre
Calcio. Anche Mario Balotelli al "Chittolina", suo fratello Enock titolare in Vado - Sestri Levante
Calcio, Coppa Italia di Serie D. Il Vado è ai sedicesimi, 3-0 sul velluto al Sestri Levante
Calcio, Vado. E' iniziata la stagione del Femminile, la novità è la squadra Juniores
Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. La fase a gironi si chiude con i posticipi: in campo Borghetto B - Albungaunia U21 e Rocchettese - Alta Val d'Orba
Calcio. Pari nel segno del gol tra Pietra Ligure e Campomorone, tutti gli scatti dal Devincenzi (FOTOGALLERY)
Calcio, Coppa Italia di Serie D. Mercoledì in campo per il Vado, alle 15:00 i 32° di finale contro il Sestri Levante
Campo sportivo di Bragno: affidati i lavori di rimozione dei detriti post-alluvione
martedì 07 ottobre
Calcio, Kosiqi-gol e la Carcarese ferma la Genova Calcio: "Meritavamo di più, ma siamo consapevoli di potercela giocare con tutti"
Calcio, Serie D. Celle Varazze e Valenzana Mado impattano sull'1-1: gli highlights dell'incontro
S. F. Loano, non basta il primo tempo: Battini e Aliboni fanno 2-0 per la Fezzanese, rossoblù ancora a secco
Calcio, Savona. Monte tra Spotornese e Speranza: "Sbloccato il risultato match in discesa. Il derby? Lo prepareremo come le altre partite" (VIDEO)
Pallapugno. Il punto di inizio settimana
Tennistavolo. Tutti i vincitori del Grand Prix di Coppa Liguria nella prova di Toirano
02 ottobre 2025, 16:00
Calcio, Coppa Italia Eccellenza. Alla San Francesco Loano il primo atto con il Pietra Ligure: tutti gli scatti del derby del "Devincenzi" (FOTOGALLERY)
Eric Parodi
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
