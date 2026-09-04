Riviera Beach Volley | Ancora numeri da record: 45 coppie al B2 di Albissola

Ancora grandi numeri per il Riviera Beach Volley nel Serie Beach B2. Sono infatti ben 45 le coppie iscritte al torneo federale di Albissola Marina, ospitato per l’occasione su tre campi tra il Lido Spa Resort e il SoleLuna Beach Village, in collaborazione con il Comitato FIPAV Liguria.

Con il patrocinio del Comune di Albissola, oltre a condividere la campagna social di promozione turistica sulle perle dell’albissolese, al centro dell’evento ci sarà anche l’aspetto culturale, con un’ora e mezza di dipinto a cura di “Tocco Libero” sulla terrazza del Lido, il premio librario alle azioni più spettacolari con la raccolta di poesie in dialetto ligure di Marino Beltrame, con immagini a cura di Milena Anfosso, e il libro scritto dal titolare del SoleLuna, Alessandro Minetti, “Come mio padre”, testo sull’esperienza umana e le forti emozioni dell’intero arco della vita di un tifoso di calcio, in questo caso blucerchiato.

Quarantacinque coppie, 20 femminili e 25 maschili, che si sfideranno in pool da tre con successiva eliminazione diretta. Un altro risultato importante per una categoria federale come la Serie Beach B2, che conferma la crescita costante del movimento in Liguria anche nelle categorie meno gettonate nel resto d’Italia.

«Un sentito ringraziamento agli stabilimenti ospitanti, Lido Spa Resort e SoleLuna Beach Village – ha dichiarato il presidente RBV Alessio Marri –. Dopo Albissola ci aspettano cinque B1 tra Taggia, Ceriale e Diano Marina e la chiusura di stagione con tornei su 24 campi a Laigueglia».

Arriveranno così centinaia di atleti da tutta Italia in Liguria, dai classici amatori fino ai professionisti del Campionato Italiano Assoluto.

«Cinque B1 in tre weekend consecutivi rappresentano un unicum in Italia – continua Marri –. Fondamentale il supporto degli assessori allo Sport Giancarlo Ceresola di Taggia, Daniele Gaglioti di Ceriale e Luca Spandre di Diano Marina, che ci ospiterà per la prima volta in occasione della Festa dello Sport».

Decisiva, per l’evoluzione del Riviera, che quest’anno ha scritto una pagina di storia del beach volley nazionale in qualità di ideatrice e, contemporaneamente, organizzatrice della prima Coppa Italia per società a Laigueglia, l’amalgama tra sport, promozione turistica e impegno sociale e culturale.

«Promuovere la Liguria e le nostre magnifiche coste è alla base della nostra idea di sport e beach volley», ha concluso Marri.

I prossimi appuntamenti con il B1 1500 maschile e femminile sono quindi il 19 e 20 settembre a Taggia, in piazza Chierotti; il 26 e 27 settembre entrambi i gender saranno invece protagonisti a Ceriale, in piazza della Vittoria.

A Diano Marina è previsto un concentramento di Serie Beach d’eccezione presso i Bagni Delfino: torneo B1 1500 maschile e femminile sabato e domenica, Serie Beach B2 maschile e femminile e B4 2x2 misto.

A completare il programma ci sarà l’“Ocean Beach Volley”, che ospiterà su 24 campi un concentramento B4 con oltre 15 società da tutta Italia. Da Roma a Milano, fino a Torino, con il beach volley sempre più sport di città grazie all’esplosione dei centri al coperto.

Sabato è in programma il torneo 2x2 maschile e femminile, mentre domenica sarà la volta del 2x2 misto. L’appuntamento coinciderà con il “Salto dell’Acciuga”, storico street food che ogni anno richiama oltre 10.000 presenze.

Tra le società che collaboreranno all’evento ci saranno BVT, sette volte campione d’Italia, I Follow Beach Volley, Shotfive, Tsunami Beach Volley “Give Me Five” del vicecampione italiano in carica, il romano Mauro Sacripanti, e le società liguri Palabeach Spotorno, Be.Vo San Bartolomeo, Genova Beach Volley Club, By Wally e Beachille Loano.

Un evento collettivo per corsisti con ben cinque set garantiti: gironi da quattro senza esclusioni e tabellone a doppia eliminazione. Apertura delle iscrizioni prevista a breve.