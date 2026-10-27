Riviera Beach Volley | Spettacolo a Laigueglia con la prima giornata del campionato italiano per società

Uno straordinario week-end di sole ha accompagnato l'esordio su 22 campi a Laigueglia del campionato italiano per società Fipav targato Riviera Beach Volley.

Nonostante una forte mareggiata avesse colpito duramente tutti i campi, non meno di quella del martedì precedente, lo staff Riviera Beach Volley è riuscito a ripristinare le strutture in tempi record, accogliendo oltre 110 coppie provenienti da tutta Italia, tra cui Beltrame-Losi, arrivate direttamente da Roma, nelle categorie Gold, Silver e Bronze, con una mole impressionante di gare e set disputati.

Sotto la direzione tecnica del supervisor Daniele Scirè, di Pisa, e con il supporto di oltre otto assistenti di campo dello staff Riviera Beach Volley, sul campo centrale si sono disputate tutte le principali finali di categoria e genere, davanti a un folto pubblico di passaggio e di appassionati giunti appositamente per l'occasione.

Grazie alla collaborazione tra Riviera Beach Volley e Beach Volley Training Media House, i contenuti pubblicati sui social hanno generato oltre un milione di visualizzazioni. Con la formula della doppia tappa articolata su due giornate hanno partecipato più di 200 atleti, con un livello tecnico particolarmente elevato, soprattutto nel Gold maschile.

L'MVP, ovvero il miglior giocatore dell'intera manifestazione, è stato Giacomo Barbero del GBS Genova Beach Volley, capace di conquistare due primi posti: il sabato in coppia con Laerte Grosso e la domenica con il compagno abituale Nicholas Del Forno.

Ecco le classifiche generali. Nella giornata di sabato, in campo femminile, il Gold ha premiato la neoformata coppia BVT Sarra-Concetti, mentre nel Silver si sono imposte Lanzini-Stecconi del CUS Torino e nel Bronze Piovesan-Montaruli di Shotfive. Nel maschile, oltre al successo Gold di Grosso-Barbero, il Silver ha visto un'altra vittoria di Shotfive con il romano Sperduti in coppia con Sordella, mentre nel Bronze sono saliti sul gradino più alto del podio i gemelli Urso di BVT.

Domenica, nel femminile, la medaglia d'oro Silver è andata a Lisa Marta e Marianna Tamagnoni di Shotfive, mentre nel Bronze hanno prevalso Cillerai-Schianto di Tsunami. Nel maschile, infine, Fassone-Cuniberti di BVT hanno conquistato il Silver, mentre nel Gold si sono imposti Carle-Giusiano di PT Beach Volley.

«Dopo una mareggiata simile, con allerta arancione, abbiamo dovuto fare gli straordinari per ripristinare moltissimi dei 22 campi – ha raccontato il presidente di Riviera Beach Volley, Alessio Marri –. La soddisfazione è immensa e l'abbiamo colta negli innumerevoli atleti, sia vittoriosi sia non, che hanno voluto ringraziarci con un forte abbraccio per lo splendido week-end soleggiato trascorso nella magnifica Laigueglia, ormai divenuta tra le principali “case” del beach volley italiano».

«Siamo molto orgogliosi di aver ospitato questa kermesse di tre eventi federali qui a Laigueglia – ha spiegato il consigliere comunale con delega allo Sport, Lino Bersani –. Destagionalizzare è la chiave del nostro obiettivo e con il beach volley ci stiamo riuscendo ampiamente. Un plauso, infine, all'organizzazione per il recupero dei campi dopo la mareggiata».

Alle premiazioni era presente anche Alessandro Cartasso, consigliere del Comitato Fipav Liguria con delega a gare e arbitri, che ha espresso grande soddisfazione per l'ottima organizzazione firmata Riviera Beach Volley, sottolineando il sostegno e l'impegno del nuovo Comitato regionale Liguria guidato dal presidente Paolo Bassi a favore del beach volley ligure.

Nella giornata di lunedì, dopo l'inaugurazione ufficiale dei lavori di ristrutturazione antisismica dell'edificio comunale di Laigueglia, alla presenza del prefetto di Savona Grazia La Fauci, dell'assessore regionale Giacomo Raul Giambruno e dell'intera giunta comunale guidata dal sindaco Giorgio Manfredi, il presidente di Riviera Beach Volley ASD, Alessio Marri, ha accompagnato le istituzioni lungo i campi centrali, illustrando il lavoro svolto.

Marri ha ricordato la prima storica Coppa Italia per società, organizzata ad aprile in collaborazione con la Fipav, e ha illustrato gli obiettivi di promozione turistica attraverso lo sport. Un'attività che nel 2026 ha portato a raggiungere complessivamente otto milioni di visualizzazioni sui social network attraverso contenuti dedicati al beach volley e alle spiagge liguri.

A questo risultato si aggiunge l'indotto generato dalla partecipazione di oltre 3.000 atleti, accompagnati dai rispettivi accompagnatori, coinvolti nel corso dell'anno in più di 12 località distribuite sul territorio ligure.