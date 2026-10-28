Albenga abbraccia Paolo Sarullo, la maratona della solidarietà fa tappa in città

Lunedì 2 novembre Albenga sarà protagonista della tappa della maratona solidale organizzata dalla Fondazione Uniti per Paolo ETS, nata per trasformare una drammatica vicenda di violenza in un impegno concreto a favore della prevenzione, della sensibilizzazione dei giovani e della promozione dei valori del rispetto, della legalità, dell'inclusione, della solidarietà e del perdono.

La Fondazione nasce dalla storia di Paolo Sarullo, giovane la cui vita è stata profondamente segnata dalle conseguenze di un’aggressione. Da questa esperienza dolorosa è nata la volontà di costruire un percorso capace di generare consapevolezza e speranza, affinché la violenza non abbia mai l'ultima parola.

A farsi portavoce di questo messaggio è Andrea Pieri che ha scelto di mettere la propria passione sportiva al servizio della causa, attraversando l'Italia in una maratona solidale dall'Isola d'Elba fino a Milano. Un viaggio che unisce sport, testimonianza e partecipazione, coinvolgendo città, istituzioni, scuole, associazioni e cittadini.

La maratona è iniziata domenica 25 ottobre e lunedì 2 novembre approderà ad Albenga città di Paolo. L’appuntamento sarà alle ore 14.15, con il coinvolgimento della cittadinanza nell'ultimo tratto del percorso, da viale Pontelungo (intersezione con viale 8 marzo) fino a Piazza del Popolo, dove si terrà un momento di riflessione per condividere un messaggio di speranza.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Questa iniziativa vuole essere un'occasione per riflettere su tematiche importanti quali la violenza tra i giovani e diffondere un messaggio forte: scegliere il rispetto al posto della violenza”.

Il 2 novembre l'invito è quindi a esserci, per camminare insieme ad Andrea Pieri e accogliere Paolo con un grande abbraccio collettivo.