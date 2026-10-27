Stelle nello Sport | Un campo polisportivo in Madagascar nel ricordo di Beppe Gemelli

Nuova Oregina e la famiglia Gemelli, insieme a Stelle nello Sport e a una rete di realtà solidali, portano sport e speranza ai ragazzi di Diego Suarez

Nascerà in Madagascar un impianto sportivo con finalità benefiche e umanitarie, dedicato alla memoria di Beppe Gemelli, scomparso di recente e troppo presto. Nuova Oregina e la famiglia Gemelli hanno sposato con entusiasmo il progetto ideato dalla ONG Next e da Stelle nello Sport grazie all'operato instancabile del Prof. Umberto Valente.

Attorno al progetto si è formata una vera cordata solidale: la comunità locale delle suore CIM, la CEI di Genova e quella di Diego Suarez, Una mano per gli Altri. Realizzare a migliaia di chilometri di distanza due campi da calcio a 7 e un impianto polifunzionale per tennis, pallavolo e basket non è semplice: la distanza ha portato difficoltà che in più di un momento avrebbero potuto scoraggiare. Negli ultimi due anni il progetto Stelle nello Sport, con la partecipazione di numerose associazioni sportive liguri, ha fatto arrivare a Diego Suarez materiali sportivi, attrezzature e materiali didattici.



Un percorso lungo che ha avuto una svolta con l'arrivo in Madagascar di Roberto, volontario che ha scelto di trasferirsi nell'Isola per seguire i lavori e avviare l'attività sportiva. Una svolta arrivata con la benedizione dell'Arcivescovo di Genova e grazie alla preziosa collaborazione di Don Francesco. Per la sua logistica è stato fondamentale l'aiuto di Francesca Sivori e del Prof. Valente.

Dal suo arrivo, in poche settimane, l'impianto polifunzionale è quasi ultimato e sono iniziati i lavori sul campo da calcio. Nel frattempo le attività sportive sono state aperte alla popolazione e i ragazzi sono accorsi numerosi. Tre ragazzi più grandi sono stati coinvolti come allenatori: a breve inizierà la loro formazione, ma già guidano le sedute con moltissimi bambini.

Ora l'impegno si estende anche a loro: serviranno scarpe e tutto il necessario per avviare un'attività sportiva semplice, ma capace di unire e di dare un punto di riferimento.

"Sapere che quei ragazzi sono lì e non in strada, almeno per qualche ora al giorno, e che si impegnano con entusiasmo, sono immagini che riempiono il cuore. Non vedo l'ora di vederli indossare le magliette della Nuova Oregina", commenta emozionato Tullio Gemelli, presidente della Nuova Oregina.



"Siamo orgogliosi di aver affiancato il Prof Valente in questo sogno bellissimo - aggiunge Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport - dando inizio a un processo emozionante che in questo ultimo anno ha avuto l'accelerazione decisiva grazie all'arrivo a Diego Suarez di Roberto".

Giunto a Diego Suarez, Roberto ha incontrato le Suore del CIM, il Vescovo e le autorità locali, presentando il progetto dove necessario e ricevendo ovunque un caloroso benvenuto. Fondamentale è stato il suo intervento con il costruttore locale, con cui ha perfezionato la costruzione del campo polivalente, ormai praticamente ultimato. Ha anche definito il miglior sviluppo del terreno messo a disposizione dalle Suore, dove sorgeranno due campi da calcio a 7 affiancati. I lavori sono già in corso e contiamo di vederli realizzati e operativi prima della stagione delle piogge.



"Insieme per il Madagascar", questo il nome del progetto promosso nel 2023 da Umberto Valente e Stelle nello Sport, prosegue. Associazioni e privati potranno contribuire alla raccolta di materiali sportivi e didattici e si potranno coordinare con la Nuova Oregina alla seguente email segreteria@nuovaoregina.net

Il progresso delle attività nel nuovo centro sportivo di Diego Suarez, intitolato a Beppe Gemelli, sarà raccontato periodicamente sui canali web e social di Stelle nello Sport e Nuova Oregina. Con la "benedizione" della CEI di Genova e di Diego Suarez, grande attenzione verrà data anche ai ragazzi con disabilità che troveranno nel nuovo centro un luogo di preziosa inclusione e aggregazione.