Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria. Le designazioni per la terza giornata

Girone 1
ARGENTINA ARMA – CAMPOROSSO
Arbitro: Angelo Della Monica (Sez. Imperia)
Girone 2
ONEGLIA CALCIO – GOLFO DIANESE 1923
Arbitro: Michele Giacchino (Sez. Savona)
VILLANOVESE – ANDORA 1966
Arbitro: Andrea Zunino (Sez. Savona)
Girone 3
CISANO – VELOCE 1910
Arbitro: Mattia Calo (Sez. Albenga)
PRIAMAR A.S.D. – NOLESE R.G. 1946 2001
Arbitro:Thomas Felline (Sez. Savona)
Girone 4
CENGIO – QUILIANOVALLEGGIA
Arbitro: Samuele Baccino (Sez. Savona)
DEGO CALCIO – ALTARESE 1929
Arbitro: Simone Dinapoli (Sez. Savona)
Girone 5
OLD BOYS RENSEN – SASSELLO
Arbitro: Anthony Canuso (Sez. Genova)
ROSSIGLIONESE – SPERANZA 1912 F.C.
Arbitro: Alberto Ghioni (Sez. Genova)