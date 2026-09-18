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Calcio | 18 settembre 2026, 17:13

Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria. Le designazioni per la terza giornata

Dinapoli dirigerà Dego - Altarese

Dinapoli dirigerà Dego - Altarese

Girone 1

ARGENTINA ARMA – CAMPOROSSO
Arbitro: Angelo Della Monica (Sez. Imperia)
 

Girone 2

ONEGLIA CALCIO – GOLFO DIANESE 1923
Arbitro: Michele Giacchino (Sez. Savona)

VILLANOVESE – ANDORA 1966
Arbitro: Andrea Zunino (Sez. Savona)
 

Girone 3

CISANO – VELOCE 1910
Arbitro: Mattia Calo (Sez. Albenga)

PRIAMAR A.S.D. – NOLESE R.G. 1946 2001
Arbitro:Thomas Felline (Sez. Savona)
 

Girone 4

CENGIO – QUILIANOVALLEGGIA
Arbitro: Samuele Baccino (Sez. Savona)

DEGO CALCIO – ALTARESE 1929
Arbitro: Simone Dinapoli (Sez. Savona)
 

Girone 5

OLD BOYS RENSEN – SASSELLO
Arbitro: Anthony Canuso (Sez. Genova)

ROSSIGLIONESE – SPERANZA 1912 F.C.
Arbitro: Alberto Ghioni (Sez. Genova)

Redazione

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