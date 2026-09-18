Calcio | Promozione. Le designazioni per le gare d'esordio, Loano - Virtus Sanremese a Tameo

BAIA ALASSIO AUXILIUM – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA
Arbitro: Stefano Falamischia (Savona)
Assistenti: Jetmir Hasa (Albenga), Silvano Salvestrini (Albenga)
CERIALE CALCIO – SAMPIERDARENESE
Arbitro: Samuele Pietro Zunino (Genova)
Assistenti: Matteo Moretti (Savona), Alessio Tagliero (Savona)
OLIMPIC 1971 – MASONE
Arbitro: Federico Mantero (Savona)
Assistenti: Francesco Rabito (La Spezia), Christian Di Brango (La Spezia)
PONTELUNGO 1949 – CAMPESE F.B.C.
Arbitro: Luca Magaglio (Imperia)
Assistenti: Lorenzo Trucco (Imperia), Filippo Ferrara (Savona)
SAN CIPRIANO – PRAESE 1945
Arbitro: Alessandro Bresciani (Genova)
Assistenti: Davide Biggi (Genova), Fabio Cannella (Genova)
SAN FRANCESCO LOANO – VIRTUS SANREMESE CALCIO
Arbitro: Guglielmo Tameo (Albenga)
Assistente: Pietro Pollero (Savona)
SESTRESE BOR. 1919 – BORGO INCROCIATI
Arbitro: Luca Matteo Azzarelli (Genova)
Assistenti: Federico Sciortino (Genova), Filippo Masini (Genova)
VENTIMIGLIA CALCIO – FINALE
Arbitro: Stefano Romero (Savona)
Assistenti: Mario Preci (Savona), Isabel Sulo (Albenga)