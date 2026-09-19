Volley | E' tutto pronto per Cuneo - Cannes, oggi pomeriggio il big match amichevole al PalaRavizza

Grande attesa ed estrema curiosità tra i tanti sostenitori del Cuneo Volley e i numerosi appassionati della Liguria per vedere all’opera la formazione targata Acqua Sant’Anna, in quello che può essere considerato il primo significativo test in vista dell’inizio della SuperLega, previsto tra un mese. L’appuntamento è per oggi pomeriggio, al Palaravizza di Alassio con inizio alle 18.30, per il confronto con l’ambiziosa compagine transalpina del Cannes Volley Ball, a sua volta molto rinnovata rispetto allo scorso campionato (Ligue A).

Non ci sono pericoli di concomitanza con gli incontri che riguardano l’Italia agli Europei: gli azzurri, già qualificati per gli ottavi, giocheranno al PalaVela di Torino domenica 20 o lunedì 21.

Ad Alassio, fari puntati soprattutto sullo schiacciatore statunitense Ethan Champlin, titolare della nazionale Usa che ha perso 3-2 la finale di Vnl con la Polonia, sul giovanissimo palleggiatore (classe 2007) italo-cubano Bryan Argilagos, reduce dallo scudetto a Perugia come vice-Giannelli, e su Leandro Mosca, l’altissimo (209cm) centrale che nel 2022 ha vinto l’oro iridato e che in estate è tornato a vestire la maglia azzurra. Tre i francesi: l’opposto Feral, la “banda” Strehlau e il nuovo libero Loubeyre. Nelle fila del Cuneo mancherà solo l’iraniano Khanzadeh Poriya, impegnato con la sua nazionale.

Il team piemontese dall’altra parte della rete troverà un motivatissimo Cannes (a sua volta alla prima uscita), sulla cui panchina debutta il brasiliano Joao Bravo (oro mondiale con il Brasile nel 2010 e cinque stagioni nella A1 italiana con uno scudetto a Piacenza da giocatore), coadiuvato da Lucio Oro (nel 2006/2007 a Cuneo). Esordio anche per quello che sarà il beniamino di casa, il palleggiatore imperiese Alessandro Acquarone (nato a Sanremo), approdato in Costa Azzurra dopo tre bellissimi anni a Trento (uno scudetto e una Champions League) come vice di Sbertoli, senza farlo rimpiangere quando chiamato in causa. E’ italiano anche il capitano, il centrale piemontese Omar Biglino, nativo di Alba, alla quarta stagione in Francia. Senza dimenticare l’olandese Van der Ent, il brasiliano Rogridues Noleto e il polacco Bucki. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad un match di altissimo livello, in un impianto, quello della Città del Muretto, che non è nuovo a eventi di questa portata.

Liguri i due arbitri: Marta Gamalero di Genova e Giovanni Tamburini di Arenzano.

Spettacolo nello spettacolo: nei time-out e nelle pause tra un set e l’altro sul parquet sono previste le esibizioni di una quindicina di giovani ginnaste della sezione agonistica della Asd Move Up, associazione alassina, che da pochi giorni ha festeggiato i dieci anni di attività, promotrice di corsi di ginnastica ritmica dai tre anni, fino ai corsi senior.

A fine incontro si procederà con la consegna dei vari riconoscimenti, con diversi premi speciali.

Da segnalare che sabato il pubblico potrà parcheggiare a tariffa speciale (0,50€/h) nel parcheggio dello Stadio Ferrando (Stadio Parking), a pochi metri dal Palaravizza.

L’evento è promosso da Gesco e Nuova Lega Pallavolo Sanremo, sotto l’egida della Fipav, con la collaborazione di Alassio Volley e il patrocinio di Regione Liguria, dei Comuni di Alassio e Sanremo e di Coni Liguria. I partner sono Laboratorio Ct, Enoteca Regionale del Roero, Sames, Fudi Mercato Super, Balzola, North Sails Alassio e Un Mare di Shopping.

Il Test Match di Serie A tra Cuneo e Cannes apre il 34° Memorial Dado Tessitore (42a Sanremo Cup), storica kermesse che proseguirà come di consueto nella Città dei Fiori, presso il Mercato dei Fiori di Valle Armea, con un torneo interregionale Under 15 femminile (26-27 settembre) e un torneo internazionale Under 15 maschile (10-11 ottobre).

I biglietti sono disponibili in prevendita su ticket.it (interi 10 euro, ridotti 5 euro), mentre al botteghino l’intero costerà 12,50 euro (ridotti 5 euro).



